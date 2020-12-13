شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الأحد 13/12/2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس حار على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن أن البلاد تشهد أمطارًا خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الغربية، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس باردًا ليلاً على القاهرة والوجه البحرى، وباردًا على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 27

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 27

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 27

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 25

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 11 والعظمى 25

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 10 والعظمى 28

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 18 والعظمى 24

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 05 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 28

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 14 والعظمى 27

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 28

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 15 والعظمى 29

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 14 والعظمى 31

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 13 والعظمى 27

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 12 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 12 والعظمى 32

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 13 والعظمى 33

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 12 والعظمى 32

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 17 والعظمى 29

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 29