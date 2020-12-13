أخبار × 24 ساعة.. طقس متقلب وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من عدم الاستقرار حتى الأربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. وزيرة الصحة: الرئيس يوجه بسرعة إجراء جراحة لطفلة تعانى من ثقب فى القلب لحظة انهيار عقار حدائق القبة شمال القاهرة.. فيديو وزيرة الصحة: تسجيل 3 ملايين و315 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الأرصاد تحذر من ارتفاع ثم انخفاض حاد بالحرارة ورياح وأمطار غزيرة خلال 3 أيام الأرصاد تصدر إنذارا بحريا وتحذر من الأمطار واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط طقس متقلب وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من عدم الاستقرار حتى الأربعاء التعليم توجه بمراعاة إجراءات الوقاية من كورونا في امتحانات الترم وزيرا الصحة والتنمية يتابعان شراء تجهيزات طبية للمستشفيات بـ 1.4 مليار جنيه التعليم العالى تعلن برنامجا لتنفيذ 250 ندوة بالجامعات لرفع قيم الانتماء القوى العاملة: تحصيل 890 ألف جنيه مستحقات مصريين خلال شهر بالرياض رئيس السكة الحديد: مخطط اكتمال وصول صفقة العربات الروسية نهاية 2023 فتوى اليوم.. حكم التصرف فى المصاحف القديمة ؟ الرى تختتم دورة تدريبية فى مجال نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد محافظة القاهرة: عقار حدائق القبة المنهار خالى من السكان وصادر له قرار إزالة "الرى" تزيل 25 مخالفة على النيل فى 4 محافظات التأمين الصحى تحدد شروط حصول الموظفين على إجازة بسبب الإصابة بكورونا أطول خط مترو بالشرق الأوسط.. مواصفات خط "إمبابة - عدلى منصور".. إنفوجراف الأوقاف تتعاقد مع شركة مصر للغزل والنسيج لتوفير 16 ألف زى أزهرى للأئمة وزير الرى يتفقد مزرعة نموذجية بالمنوفية تستخدم الرى بالتنقيط فى الزراعة.. صور التعليم العالى تخصص 50 منحة للطلاب العراقيين للدراسة بالجامعات المصرية انهيار عقار بحدائق القبة دون وفيات والمحافظة تخلى العقارات المجاورة.. صور

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