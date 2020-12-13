شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير السياحة: نسعى لجذب السياح بالدول الغير مطبقة الحظر على مواطنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار للشئون السياحة خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc ، والذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، "نعمل دائما على البحث في الدول التى ليس هناك حظر على مواطنيها من السفر لجذبها سياحيا الى مصر وتحدثنا مع دول البلقان وتم إلقاء الضوء على الإجراءات الاحترازية التى يتم اتباعها في المنشآت السياحية فى مصر وهذا الأمر هو رسالة طمأنة لهؤلاء السائحين".

من جانب أخر وبعد انتهاء الزيارة الترويجيى التى قامت بها غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة للعاصمة الألبانية تيرانا، توجهت إلى زيارة صربيا لزيادة الحركة السياحية الوافدة منها ومن منطقة البلقان بوجه عام، إلى مصر، وقد رافقها خلال الزيارة السفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير عمرو الجويلى سفير مصر في بلجراد.

وخلال الزيارة، شاركت غادة شلبي في مائدة مستديرة حول تشجيع السياحة إلى مصر والتي نظمتها سفارة مصر في بلجراد مع ممثلي كبار منظمى الرحلات ووكلاء السفر الصرب، حيث ألقت كلمة أبرزت خلالها التسهيلات التي تقدمها مصر للسائحين.

كما تمت مناقشة أهم المعوقات التى تحول دون زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الصربي، كما استعرضت نائبة الوزير جميع المقاصد السياحية بمصر.

وعقدت عددا من اللقاءات المهنية الهامة من بينها لقاء مع رئيس الجمعية الوطنية الصربية، ورئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الصربى، ورئيسة الجمعية البرلمانية للصداقة المصرية الصربية، تم خلالها مناقشة تعزيز أواصر التعاون بين الدولتين خاصة في مجال السياحة والاثار وسبل دعم السياحة البينية بين مصر وصربيا