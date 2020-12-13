شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزيرة الصحة: الأبحاث على اللقاح الصينى تتم بدقة ولا يوجد أثار جانبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت د.نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة للأبحاث أن الأبحاث على اللقاح الصينى تتم بدقة وبمتابعة مستمرة، ولم يتم رصد أية أثار جانبية ناجمة عنه حتى الآن، مؤكدة أن وزيرة الصحة شاركت في التجربة الإكلينكية للقاح الصيني وأجرينا تجارب لقاح سينوفار على 3 آلاف شخص وتأكدنا من درجة الأمان.

وتابعت فى مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON" قائلة: "لم نرصد أى آثار جانبية قصيرة للقاح "سينوفار" على المواطنين الذين خضعوا له.

وحول شروط التسجيل الطارىء لاستخدام أى لقاح، قالت: "من شروط التسجيل الطارئ لأى لقاح المتابعة الدقيقة لكل الحالات الذين خضعوا للقاح حتى بعد الإيجازة الطارئة.

كانت مصر قد تسلمت الخميس شحنات لقاح فيروس كورونا المنتج من قبل المجموعة الصينية "سينوفارم"، وسيوزع اللقاح مجانا. وستكون الأولوية في استخدامها للعاملين في المستشفيات وللمصابين بالأمراض المزمنة، وفق ما أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد. ووصلت الشحنة قادمة من الإمارات التي كانت تجري المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح.