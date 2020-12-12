شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان الاجتماعي»: سلمنا أكثر من 340 ألف وحدة خلال السنوات الماضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، تحقيق مشروعات الاسكان الاجتماعى نجاح باهر لدى المصريين، مشيرة إلى أن أول اعلانات في عام 2014 كان الاقبال ضعيف وتقدم وقتها حوالي 20 ألف متقدم، ولكن الآن وبعد 6 سنوات من طرح العديد من اعلانات الاسكان الاجتماعي الاقبال كبير للغاية.

وأضافت عبدالحميد، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، أنهم قاموا بتسليم أكثر من 340 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الماضية وبالفعل انتقل أصحابها إلى الإقامة فيها خاصة مع توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى باستيعاب كافة الشرائح.

وتابعت: «لا توجد واسطة أو محسوبية خلال التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي والتقديم الكتروني، والوحدات فيها دعم كبير وخدمات ومستقبل افضل للأبناء، واحنا بننشئ مجتمعات عمرانية ومرافق وخدمات للسكان، والاعداد أصبحت 3 أضعاف ما كنا نخطط له».