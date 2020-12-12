شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اللجنة العليا للفيروسات: اللقاح الصيني يعطي مناعة بنسبة 85% ضد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات بالتعليم العالى، إن ظهور اللقاحات حول العالم ووصول اللقاحات إلى مصر تعنى بداية النهاية لجائحة «كورونا»، مضيفا أن هذا الوباء في طريقه إلى أن يصبح فيروسا عاديا مثل الأنفلونزا ظهر في بدايته شرسا ولكن الآن أصبح عاديا.

وأوضح حاتم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث مصر» على قناة القاهرة والناس، أن اللقاح الصيني يحفز مناعة الجسم على إخراج أجسام مضادة ضد الفيروس، ويساعد في إفراز أجسام مضادة ويعطي الشخص مناعة، مضيفا: «التطعيم الصيني اللي عندنا يعطى مناعة 85%».

وتابع: «اللقاح الصيني بهذه النسبة معناه أنه لو أصيب أي شخص بكورونا بعد اللقاح ستكون أعراضه خفيفة ولن يتعرض لأعراض شديدة»، لافتا إلى أن الفارق بين كل اللقاحات التكنولوجيا وطرق التخزين والتصنيع ثم النقل.