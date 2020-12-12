شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا تخطيط مصر والعراق يوقعان مذكرة تفاهم لرسم السياسات الاقتصادية والتنموية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد بتال نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط العراقي، مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والعمل الإحصائي والتعاون الدولي والإقليمي، وشهد التوقيع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.



قالت هالة السعيد، إن المذكرة جاءت انطلاقًا من مبدأ تعزيز وتبادل مبادئ العمل العربي المشترك، وإيماناً بأهمية التنسيق وتطوير العلاقات الأخوية الثنائية بين الشعبين في مجال التعاون الاقتصادي بين المؤسسات التخطيطية بما فيها رسم السياسات الاقتصادية والتنموية في مجالات العمل الإحصائي والتعاون الدولي والإقليمي وتبادل الخبرات والتدريب بما يطور مهارات العاملين ويخدم مصلحة البلدين.



أوضحت هالة السعيد أن المادة الأولي من المذكرة تتضمن التعاون في مجال تبادل الزيارات والخبرات والمعلومات والبحوث والدراسات التخطيطية والإحصائية، إلى جانب الاستفادة من تجارب الدولتين في مجالات التخطيط الاقتصادي والإقليمي وتقديم المقترحات والتوصيات بما يساهم في تطوير العمل بأجهزة التخطيط بالبلدين وتبادل الزيارات الميدانية بينهم لنقل وتبادل الخبرات.



أضافت السعيد أن مجالات التعاون وفقًا لما ورد بمذكرة التفاهم تتمثل في تبادل الخبرات التخطيطية على المستوى الاستراتيجي والمركزي والقطاعي والإقليمي، إلى جانب التدريب الإحصائي فيما يتعلق بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة فضلًا عن تبادل الخبرات في مجال خطط وموازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام.



وتابعت السعيد أن مجالات التعاون تضمنت التعاون في مجال بناء القدرات وتوفير برامج التدريب المختلفة في مجال التخطيط والتخطيط الاستراتيجي، الحسابات القومية وبرامج الدرجات العلمية المختلفة، بالإضافة إلى التعاون في مجال توفير الخبرات التخطيطية المختلفة لتطوير أجهزة التخطيط المختلفة للجانبين العراقي والمصري، وكذلك التعاون في مجال التعدادات السكانية وتعدادات المنشآت الاقتصادية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الناجحة، فضلًا عن تبادل الخبرات بشأن آليات المتابعة الوطنية لبرامج عمل الحكومة، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات العمل المشتركة.

وأقرت المادتين الثالثة والرابعة من المذكرة على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة كل من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية ووزير التخطيط بجمهورية العراق، بهدف دفع عملية التعاون بين البلدين وتبادل الرأي والمشورة وفقًا لبنود المذكرة وبما يعود بالنفع على الطرفين ويحقق المصلحة المشتركة على أن تتشكل لجنة فرعية مشتركة لوضع برامج تنفيذية لما ورد بالمذكرة وخطط عمل تفصيلية محددة التوقيتات، وكذا تحدد اللجنة آليات تنفيذ البرامج ومتابعتها وتقييم آثارها على منظومة التخطيط في البلدين، على أن تجتمع اللجنة الفرعية ببغداد أو القاهرة بالتناوب سنوياً لمتابعة تنفيذ البرامج التي سوف يتم الاتفاق عليها.