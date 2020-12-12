شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدي عن «الفاكسين الصيني»: خطوة مهمة وهناك اتفاقات جديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على قناة «ON»، اليوم السبت، إنه لا حديث للمصريين إلا عن الفاكسين الصيني، مشيرة إلى أن ماحدث خطوة مهمة وسريعة من الدولة، أن تكون من أوائل الدول التي تحصل على اللقاحات، ولازالت هناك اتفاقات جاري إبرامها، بالاضافة إلى أن هناك لقاحات أخرى، بحسب ما تقرره اللجنة العلمية لفيروس كورونا.
وأكملت الحديدى أن حديث المصريين حول اللقاح هو ذاته الحديث الدائر حول العالم، ونفس الأسئلة هناخد الفاكسين أم لا؟ وهناك البعض لايزال قلقًا ويتسائلون أي اللقحات أكثر أمانًا على المدى البعيد، مستطردة على أن تجارب اللقاحات ستأخذ وقت طويل، قد يصل لسنوات، لكن نظرًا لظروف الجائحة تم إختصار الوقت لعدة أشهر.
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