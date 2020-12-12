شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتفقد الخدمة الطبية بالقنايات ويناقش تطوير قسم الحضانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، بالمرور على مستشفي القنايات المركزي، يرافقه مديري إدارات «التخطيط، ومكافحة العدوي، والجودة، والرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية»، بحضور المحاسب محمد العزوني، رئيس مدينة القنايات، والحاج حسن نجيدة أحد ممثلي المجتمع المدني، لمتابعة إنتظام سير العمل، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بشكل جيد، والتأكد من جاهزية المستشفي لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-١٩»، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

ناقش وكيل وزارة الصحة، خطة تطوير وتوسعة قسم الحضانات بالمستشفي، وتحديد أماكن الخدمات الطبية واللوجستية، وعدد الحضانات المتاحة بالمكان وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، وكلف وكيل الوزارة مديري الإدارات الفنية بمراجعة الرسومات الهندسية، وتسليمها للمقاول للبدء في تنفيذ الأعمال بالتعاون مع المجتمع المدني.

كما تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفي، وقام بمتابعة قسم الإستقبال والطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وإرتداء الفرق الطبية للواقيات الشخصية أثناء العمل، والتأكد من تنفيذ توصيات الزيارة السابقة لوكيل الوزارة بقسم الإستقبال، كما قام بالإطمئنان على الخدمة المقدمة لمرضي الغسيل الكلوي، والاستماع إليهم لمعرفه مدي رضائهم عن الخدمة.

وشدد الدكتور هشام مسعود على ضرورة الإلتزام بخطوط السير، وفصل مرضي الأمراض التنفسية عن باقي التخصصات الطبية الأخري، لمنع إنتشار العدوي، مشدداً على إتباع أعمال الجرد والتطهير اليومية.