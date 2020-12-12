شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يحذر من زيادة أعداد إصابات كورونا خلال الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أيام الأعياد والاحتفالات هي الأكثر ذروة للإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وطالب موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، بإعداد خطة واضحة لعملية توزيع اللقاح الصيني سيوفارم، مشيرا إلى أنه يجب إعلان الخطة الخاصة بتوزيع اللقاح من خلال إنشاء موقع إلكتروني أو تطبيق يتم من خلاله التقديم للحصول على اللقاح للحالات التي تحتاج إليه.
وأكد موسى أن الأيام المقبلة سوف تشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وفي شهر يناير خاصة مع وجود فترة للعطلات، فالأعداد شهدت ارتفاعا في الولايات المتحدة الأمريكية جراء الاختلاط.
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الوضع في مصر
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اصابات
120,147
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تعافي
104,281
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وفيات
6,854
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