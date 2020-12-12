شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يناشد المواطنين سرعة التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ناشد اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، المواطنين أصحاب العقارات المخالفة بسرعة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء قبل 31 ديسمبر 2020 وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة. ووجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المراكز والأحياء بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتهوية الجيدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد حرصًا على سلامة المواطنين والموظفين بالمراكز التكنولوجية. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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