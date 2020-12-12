شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الزراعي: بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة للمستحقين الجدد غدا لمدة 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن إجمالي عدد العملاء المستحقين لصرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة من البنك الزراعي المصري بلغ 550242 مستفيدا بقيمة إجماليه تقدر بنحو 275 مليون جنيه، وذلك بعد أن تم إضافة 307731 مستفيدا جديدا يصرفون المنحة للمرة الأولى، عقب إضافتهم كمستحقين جدد من قبل لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وقال «فاروق»، في تصريحات صحفية السبت، إن المستحقين الجدد سيبدأون صرف المنحة نقداً وببطاقة الرقم القومي بداية من غد الأحد، ولمدة 10 أيام، من خلال كافة فروع البنك الزراعي المصري المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية، دون التقيد بمحل الإقامة.

وأضاف أن البنك الزراعي المصري سيصدر لهم كارت «ميزة» البنك الزراعي المصري، حتى يتمكنوا من صرف المنحة من خلاله في الدفعات القادمة، أسوة بالمستفيدين القدامي الذين صرفوا المنحة خلال المرحلة الأولى .

وأوضح رئيس البنك الزراعي المصري، انه منذ الأحد الماضي 6 ديسمبر 2020 تم البدء صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة لنحو 241148 مستفيد قديم بإجمالي نحو 125 مليون جنيه و475 ألف جنيه، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة المتضررين من تداعيات جائحة كورونا.

وأشار «فاروق» إلى أن 174345 مستفيد قاموا بالفعل بصرف المنحة خلال الأيام الخمسة الماضية عبر كروت ميزة البنك الزراعي المصري بنسبة 72.2 %، وذلك من خلال كافة ماكينات الـصراف الآلي، بالاضافة إلى ماكينات نقاط البيع «POS» المنتشرة بفروع البنك الزراعي المصري والتي يزيد عددها عن 1200 فرعاً منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا.

ولفت «فاروق» إلى أن البنك الزراعي المصري هو البنك الوحيد في القطاع المصرفي الذي يتولى صرف منحة العمالة غير المنتظمة إلى جانب البريد المصري، موضحا أن ذلك يؤكد ثقة الدولة والبنك المركزي المصري في إمكانيات البنك الزراعي المصري وقدرته على التيسير على المستحقين لصرف مستحقاتهم بسهولة، ودون تحمل عناء التكدس والزحام، بما ينعكس على إنجاح المنظومة بما يكفل تحقيق رضا المواطنين بتقديم خدمة مصرفية بجودة عالية .

وأوضح رئيس البنك الزراعي المصري، أن لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، قامت بإرسال رسالة نصية لكل عميل عبر تليفونه المحمول لإخطاره بأحقيته في صرف المنحة، أعقبها قيام البنك الزراعي المصري بإيداع مبلغ المنحة في حسابه على كارت ميزة البنك الزراعي المصري، وفقاً لقاعدة البيانات المحدثة التي أقرتها اللجنة بموجب المعايير المطبقة على المستحقين.

وأشار «فاروق» إلى وجود فريق عمل متكامل من البنك الزراعي المصري، يعمل على متابعة عملية صرف المنحة منذ بداية المبادرة وحتى الآن للتأكد من انتظام سير العمل بعمليات الصرف والاستفادة من نتائج المرحلة الأولى لتلافي أي ملاحظات من شأنها التأثير السلبي على نجاح المنظومة، مؤكداً أن الأمور تسير حتى الآن وفقاً لما هو مخطط لها، ولم يتلق البنك أو أياً من فروعه أي شكاوي تذكر من العملاء أثناء عمليات الصرف.