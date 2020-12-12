رئيس الخدمات الأرضية يتفقد محطة برج العرب ويكرّم المحالين للمعاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تفقد المهندس مجدي محمدين رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، اليوم السبت، محطة مطار برج العرب، لمتابعة سير العمل والتواصل مع العاملين بالمحطة، وكان في استقباله الطيار علاء نبيل مدير المطار.

وخلال الزيارة، تفقد رئيس الشركة أرض المهبط لمتابعة تشغيل معدات المهبط وساحات التحميل، بالإضافة إلى تفقد مشروع محطة الوقود المقرر إنشائها بالمهبط.

والتقى رئيس الشركة العاملين بالمحطة، وشرح لهم الوضع الحالي للشركة خلال الأزمة العالمية لجائحة كورونا، والتي أثرت سلبًا على العالم بصفة عامة وعلى قطاع الطيران بصفة خاصة، بالإضافة إلى بحث حجم التشغيل وكيفية استغلال الوضع الحالي في تطوير أداء العاملين من خلال زيادة الجرعات التدريبية، وأيضًا رفع كفاءة المعدات بالمحطة.

