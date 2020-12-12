"التنبؤ بالفيضان" يكشف خرائط سقوط الأمطار وشدتها في 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، مؤشرات نماذج التنبؤ خلال الفترة من 12 ديسمبر وحتى 14 ديسمبر الجاري على النحو التالي: في الـ12 من ديسمبر: من المتوقع عدم سقوط أمطار. وفي الـ13: من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية. وفي اليوم الـ14: من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية تمتد إلى داخل سيناء. اقرأ أيضًا.. الأرصاد تعلن موعد الموجة الجديدة من عدم استقرار الأحوال الجوية

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