شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مشروع بحيرة عين الصيرة: أسعار الإيجارات والتمليك ارتفعت 10 أضعاف بعد التطوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



قال محمد الدسوقي، مدير مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة وسور مجرى العيون، إن المنطقة المحيطة بالبحيرة قبل تطويرها كانت مرتعًا للحيوانات الضارة والنافعة ومنطقة مخلفات .

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه عند بدء التطوير قامت القوات المسلحة بإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي المحيطة بالبحيرة، لأنها كانت متهالكة وتلقي الصرف في البحيرة.

وأوضح مدير مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة وسور مجرى العيون، أن البحيرة والمناطق المحيطة بها كانت رائحتها كريهة قبل التطوير .

ولفت إلى أهمية شبكة الطرق حول بحيرة عين الصيرة، التي تربط بكل مناطق وسط البلد، لذا كانت لها الأولوية عند تطوير البحيرة.