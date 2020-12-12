شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تُفجر مفاجأة عن أقوى منصة جامعية «ادرس في مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام فاروق، مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي، إن وزارة التعليم العالي أطلقت منصة جامعية بعنوان «ادرس في مصر» في ظل توجيهات وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، وسياسة التحول الرقمي للوزارة، مشيرًا إلى أنه من فوائد المنصة الإلكترونية عدم تعرض الطلاب لنصب من السماسرة عند التقدم بالملقات، مع تيسير الخدمات للوافدين والطلاب الأجانب للدراسة في الجامعات المصرية.

وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن المنصة مرتبطة بجميع الجهات الحكومية بالدولة لسرعة إنجاز التأشيرة الدراسية للطلاب الوافدين، وتعمل المنصة على سهولة ويسر التقدم للطلاب للجامعة أو الكلية التي سيدرس فيها، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي في الوزارة يعمل في أكثر من محور منها، محور المؤسسات التعليمية ومحور المستشفيات الجامعية، ومحور البحث العلمي.

وتابع: «لدينا في وزارة التعليم العالي أكثر من طريقة للعمل تحت أي محور من تلك المحاور في التحول الرقمي، ومنها البوابات الإلكترونية والمنصات الإلكترونية إلى جانب النظم والتطبيقات والبينية التحتية للجامعات والاختبارات الإلكترونية بالإضافة إلى المحتوى التعليمي.

وأشار إلى أن الوزارة أنشأت منصة إلكترونية خاصة بجائحة كورونا للعمل على التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تحت عنوان «إيجيبت هابت» وتعمل على المساعدة من خلال البرامج التي تعمل أون لاين ما بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للتفاعل ما بين الطالب وعضو هيئة التدريس طوال فترة جائحة كورونا.