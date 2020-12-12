شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصيادلة: 60% من الأدوية المباعة عبر الإنترنت «مغشوشة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، أن هناك مشكلات كثيرة تقابل التطبيقات الإلكترونية الحديثة بشأن الصيدليات الإلكترونية وهي أن أكثر من 40% إلى 60% من الأدوية المباعة غير سليمة ومغشوشة، قائلًا: «المريض عندما يشتري أدوية عن طريق الإنترنت يشتري سم وليس دواء على حد تعبيره».

وأضاف «رمزي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة، الحدث اليوم، أن علب الأدوية عادة تكون نفس علبة الدواء الأصلية ولكنها مغشوشة وليست بنفس المكون الأصلي ولها نفس الفائدة للدواء، مشيرًا إلى أنه عندما يحاول التحقق من سلمية علبة الدواء من عدمه من خلال الكود العالمي لم يُفعل، مما يُعرض المريض إلى شراء دواء مميت.

وتابع: «هناك أدوية آثارها الجانبية لا تظهر في نفس وقت تناولها ولكنه يظهر بعد فترة ومنها أدوية الجلطة وأدوية الضغط إلى جانب أدوية الكلسترول، مما يُعرض المريض لدواء مغشوش خاصة بعد تناول المريض لهذه الأدوية إلى أن يحدث جلطة وآثار الكلسترول ولكن على المدى البعيد من تناول تلك الأدوية».