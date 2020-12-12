شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة ضد التوك توك والباعة الجائلين بحدائق أكتوبر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن جهاز حدائق أكتوبر، حملات مكثفة بحدائق أكتوبر، قام خلالها بمصادرة عدداً من مركبات التوك توك، ومقتنيات الباعة الجائلين، في مناطق ابني بيتك بالمنطقة الأولى والسابعة، وطريق الواحات .

ترأس الحملة المهندس محمد عبدالله نائب رئيس الجهاز، تحت اشراف المهندس أشرف فتحي رئيس الجهاز. وأسفرت الحملة عن مصادرة عدة أنواع التكاتك، وعربات الفول، ومطاردة الباعة الجائلين، وهدم الخيام التي أقامها الباعة لعمل الشاى، ومصادرة المضبوطات، كما تم ضبط سيارة نصف نقل محملة بالخضار والفاكهة قادمة من الفيوم، وقيام صاحبها بافتراش الطريق بشارع المكتب الفني بدهشور، وتم تحرير محضر وتوقيع غرامة مالية على تلك السيارة .

كما تم تحرير محاضر ضد أصحاب البيوت السكنية في ابني بيتك في المنطقة السابعة، لتغيير النشاط السكني إلى نشاط تجاري دون تصريح أو ترخيص .

وأشار المهندس محمد عبدالله، إلى أنه تم اتخاذ قرارات باغلاق المحلات التجارية المخالفة، ورفع الاشغالات وتحرير محاضر ورفعها إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وفي السياق ذاته أكد نائب رئيس الجهاز، أنه حصل على موافقة فنية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإنشاء 8 محلات تجارية تخدم عمارات الإسكان الاجتماعي بـ41عمارة.