شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. جامعة سوهاج تنظم مؤتمر ختام فعاليات أنشطة مناهضة العنف ضد المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة ستنظم غداً المؤتمر السنوي لختام فعاليات أنشطة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي نظمتها الجامعة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة قناة السويس بمقر الجامعة الجديد.

وأوضحت الدكتورة ريهام فاروق، مدير وحدة العنف ضد المرأة بالجامعة، أن الوحدة نفذت هذا العام العديد من الأنشطة والفعاليات المتميزة تزامنا مع الإحتفال العالمي ب16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي استمرت أعمالها في الفترة من 25 نوفمبر وحتي 13 من ديسمبر الجاري، لافتة إلى أنه خلال الفعاليات تم التركيز على عدة محاور من أهمها التوعية بدور الوحدة في دعم الفتاة الجامعية وجميع منتسبي الجامعة، وتوضيح كيفية تفعيل الإجراءات التنفيذية في الرد على الشكاوي، وكذلك التأكيد على أهمية الدعم النفسي والإجتماعي للفتيات لتشجيعهم على التفاعل مع الوحدة.