شكرا لقرائتكم خبر عن خبير إدارة: 80% من المشروعات الجديدة عبارة عن تطبيقات للهواتف المحمولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هاني حمدان، خبير الإدارة، إن دراسات الجدوى لأي مشروع يجب أن تُجدد سنويًا، بحيث ندرس ماذا حققنا من الأهداف المطلوبة، وتعدل الدراسة حسب الجدوى منها، لافتا إلى أن هناك تنبؤ مالي يتم وضعه شهريا في دراسات الجدوى، ويتم دراسة «هل حدث تغير في سعر الخامات؟ هل هناك تغير في العملة؟».

وأضاف «حمدان»، خلال حواره مع الاعلامية «ادا ابراهيم» في برنامج «صباحنا مصري»، الذي يُعرض على شاشة «الفضائية المصرية»، أن هناك صناعات مثل المواد الغذائية شهدت طلب غير عادي خلال الفترة الماضية، حيث كان يريد المواطنين التخزين، ولكن الصناعات والقطاعات التي تأثرت بسبب الكورونا كانت السياحة، والعقارات، معلقا: «ربنا يكون في عون العاملين بالقطاع السياحي».

وأشار إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، أثبتت أننا لا نحتاج أن نكون بأجسادنا في بلد معينة لإنجاز عمل ما، حيث هناك أشخاص حصلوا على وظائف في أمريكا وهم في مصر، مضيفا: «في أي مكان تقدر تعمل شغلك، وجائحة كورونا اجبرتنا على استخدام التكنولوجيا.. ونجحنا».

وأوضح أنه جلس مع ممثلي سفارات لدول أوروبية لديهم هيئات تأتي لمصر لعمل مشروعات صغيرة، و80% من هذه المشروعات عبارة تطبيقات للهواتف المحمولة، معتبرا أن المشكلة هي الحصول على فكرة جيدة، وتكون مبتكرة، حيث يجب أن نفكر خارج الصندوق.

وتابع:«الجيل اللي طالع ممكن يعملوا حاجات كتيرة عبر الإنترنت، فكلما كانت فكرة المشروع مبتكرة كلما زاد الطلب عليها»