شكرا لقرائتكم خبر عن متحف الأقصر يحتفل بمرور 45 عاما على افتتاحه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد محمد عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر، الاحتفالية التي نظمها متحف الأقصر بفناء المتحف الخارجي، وذلك بمناسبة مرور 45 عاما على افتتاح وتأسيس المتحف في ديسمبر 1975 في عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وذلك بحضور رئيس جامعة الأقصر الدكتور محمد محجوب والدكتور هشام الليثي ممثلا عن وزارة الأثار والدكتور علاء المنشاوي مدير متحف الأقصر وإلينا بتشكوف رئيس البعثة الاثرية الامريكية المصرية العاملة بمنطقة القرنة وعدد كبير من الأثريين والسياح وافراد البعثات الاثرية العاملة في الأقصر.

وعلي هامش الاحتفالية افتتح نائب المحافظ معرض المكتشفات الحديثة بالمتحف والذي يضم لوحات إيضاحية لاحدث الاكتشافات في منطقة العساسيف وجبل القرنة.

وأكد نائب المحافظ اهمية اقامة مثل هذه الفاعليات ومساهمتها في تنشيط حركة السياحة وتعريف زوار الأقصر والمواطنين بتاريخ المنشأت التي تضم اهم القطع الأثرية مشيرا إلى ان متحف الأقصر يعد متحف تاريخي كبير ومميز لما يحويه من اهم القطع الاثرية النادرة.

تم خلال الاحتفالية تكريم رواد العمل بالمتحف وقياداته السابقين وعدد من قيادات البعثات الأثرية العاملة بالأقصر كما شهدت الاحتفالية جولة داخل المتحف للضيوف والمشاركين في الاحتفالية .