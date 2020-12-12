شكرا لقرائتكم خبر عن باحث في علوم اللقاحات: مصر تمتلك قدرات علمية تمكنها من مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على فطوم، الباحث في علوم اللقاحات، إن مصر تمتلك قدرات علمية تمكنها من مواجهة فيروس «كورونا».

وأوضح فطوم، خلال مداخلة هاتفية من ميتشجان مع برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أولويات في تطعيم لقاح «كورونا» لأن الكميات محدودة، لافتا إلى أن الأولوية ستكون لكبار السن والأطقم الطبية.

وأشار إلى أن لقاح موديرنا لا يحتاج إلى التبريد الشديد من أجل التخزين، ويحتاج فقط لدرجة حرارة سالب 20، ويمكنه البقاء في الثلاجة في درجة حرارة 4 مئوية لمدة 50 يومًا.

وتابع: "لقاح فايزر يكون صالح لمدة 7 أيام، ويحتاج إلى خطة للتخزين"، مضيفا أن أهم شروط اللقاح هو السلامة والأمان، مشددا على أهمية الشفافية من القائمين على إنتاج تلك اللقاحات، وأكد أنه لا يمكن لأي دولة اعتماد لقاح دون خضوعه لمراحل التجارب الثلاث.

ولفت فطوم إلى أن حملات التشكيك في لقاح فيروس «كورونا» المستجد لن تنتهي، مضيفا أن لقاح «كورونا» الصيني ممتاز.