شكرا لقرائتكم خبر عن داعية يكشف نوع الصدقة وفضلها والحكمة من إخراجها وفوائدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور كارم الفقي، الداعية الإسلامي بمؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إن من أحب وأفضل الأعمال لله عز وجل هي الصدقة على المحتاجين والفقراء؛ لأن في إخراجها دليل على صحة إيمان العبدبالله تعالى ويقينه بأنّه هو الرزاق سبحانه، وقد سمي المال بذلك لأنه يميل القلوب ويحجبها عن رؤية جزاء الصدقة وإخراج المال، ويحجبها عن رؤية النعم التي تستحق الشكر والذي يعبر عنه بالصدقة.

وأضاف «الفقي»، خلال لقائه مع الإعلامية نشوى مصطفى، في برنامج «بنت البلد»، المذاع على قناة «المحور»، اليوم السبت، أن العبدالمؤمن يعرف أنه مستخلف في هذا المال، وأن عليه أن يُعطي الفقراء والمساكين منه حتى يحقق التكافل الاجتماعي، بل يتنافس مع غيره في سد حاجة الفقير والمحتاج، لأن رسول- صلى الله عليه وسلم- قد حث على الصدقة، ورغَب بها جميع المسلمين حتى النساء.

وتابع: «إذا أراد الإنسان أن يُحقق الله له ما يريد أو ضاق عليه أمر في حياته فعليه أن يتصدق، حيث أمر الإسلام أتباعه بالقيام بأعمال البر، والخير، والإحسان، ومن ذلك أنه دعاهم إلى بذل أموالهم في سبيل الله بأسلوبٍ جميلٍ يقنع العقول، ويُريح النفوس»، مضيفا: «وعلى المسلم أن يحرص على أن لا يُدخل على صدقته شر عظيم؛ ألا وهو الرياء، واتباع الصدقة بالمن والأذى؛ لأن ذلك يُذهب أجر الصدقة، بحيث يأتي صاحبها يوم القيامة محتاجًا إلى حسنات أشد الحاجة، ولكنه يجدها أصبحت هباء منثورا بسبب عدم الإخلاص والرياء».