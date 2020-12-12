شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة و الأثار» تروج للمتاحف الإقليمية من الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة والأثار، اليوم السبت، أنه في اطار سياسة الوزارة للترويج للمتاحف الإقليمية، واستغلال المناسبات لتسليط الضوء على مقتنياتها، يقيم متحف الأقصر، بالتعاون مع البعثة المصرية الأمريكية المشتركة، معرضا مؤقتا، مساء اليوم السبت، لأحد القطع الأثرية به، وذلك تزامنا مع الاحتفال بمرور ٤٥ عاما على افتتاحه.

وأوضح الدكتور علاء المنشاوي، مدير متحف الأقصر، أن هذا المعرض يضم قطعة واحدة فقط هي عبارة عن هُريم من الحجر الرملي، من نتائج أعمال البعثة الأثرية المصرية الأمريكية المشتركة العاملة بجبانة جنوب العساسيف الأثرية.

وأشار المنشاوي، أن العرض الخاص سيستمر حتي شهر يونيو المقبل، وأن الهُريم غاية في الجمال، حيث أن جوانبه الأربعة مزينة بمناظر من الحفر الغائر كالآتي شخص في وضع تعبدي أمام الإله أوزير، والإله رع حور آختي بجانبه مركب، والإله أنوبيس، راقدا على مقصورته، وفوقه قرص الشمس، ومركب يعلوه الإله آتوم، هذا بالاضافة إلى وجود بقايا كتابات هيروغليفية، يبلغ ارتفاع الهُريم حوالي ٤٠ سم، وعرضه ٢٧ سم وطول ٣٣ سم.

وأكد د. علاء المنشاوي، أن هذا المعرض يصاحبة عرض للوحات إيضاحية عن منطقة العساسيف والمقبرة التي تم العثور على الهُريم بداخلها، بالإضافة إلى شرح تفصيلي لها مما يعمل بدوره على رفع الوعي لدي أبناء الشعب المصري بأهمية تراثهم الحضاري والحفاظ عليه.

جدير بالذكر أن متحف الأقصر يضم حوالي 3000 قطعة أثرية، ترجع لعصور ما قبل التاريخ، ويلقي الضوء على فترة الدولة الحديثة، وصولا إلى العصر الإسلامي.