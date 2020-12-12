شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مالى يشيد بكفائه الدولة فى الحفاظ على قيمة وقوة العملة المصرية رغم أحداث هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هاني حمدان، الخبير المالى، إن هدف دراسة الجدوى لأي مشروع يّكمن في تحديد مدى نجاح المشروع من عدمه، بحيث يعرف الشخص المقدم على تنفيذ مشروع ما هل سيحقق له الربح والمكسب أم لا، موضحًا أن وضع دراسة الجدوى يحدد حجم التمويل المطلوب لتنفيذ المشروع. وايضا فانه يجب على أي شخص يرغب في إنشاء مشروع ان يقوم بعمل دراسات الجدوى لكل سيناريوهات المخاطر.

وأضاف «حمدان»، خلال حواره مع الاعلامية «ادا ابراهيم» في برنامج «صباحنا مصري»، الذي يُعرض على شاشة «الفضائية المصرية»، أنه يجب أن يكون هناك سيناريو متشائم، وآخر متفائل، فجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» أثبتت أنه يمكن الاعتماد على عدد كبير من الأشخاص بنظام عمل الساعات، ومصر من البلاد القليلة على مستوى العالم التي لم تتأثر بالجائحة بشكل كبير.

وأشار إلى أن الدولة المصرية نحجت في الحفاظ على قيمة وقوة العملة المصرية رغم أحداث هذا العام، فضلا أن النشاط الاقتصادي لم يغلق لفترة طويلة مثل دول أوروبا، كما أن المتغيرات الطارئة تؤثر بأشكال مختلفة على المشروعات، فهناك مشروعات تتأثر بدرجة كبيرة وأخرى لا تتعرض لأي هزة مثل التعليم، والطعام والشراب، والصحة بل على العكس قد يزداد عليهم الطلب مثلما حدث خلال فنرة الجائحة.