شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة انهيار عقار حدائق القبة شمال القاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” فيديو لحظة انهيار عقار مكون من 5 أدوار بحى حدائق القبة، شمال القاهرة والذى أسفر عن إصابة شخصين، وتصدعات بالعقارات المجاورة، كما تم إخلاء ما يقرب من 40 أسرة بـ4 عقارات مجاورة بمحيط العقار المنهار، كما ستعلن اللجنة الهندسية التى تم تشكيلها، قرارها غدا بشأن العقارات التى تم إخلاؤها، بشارع مصطفى عبد السميع.

ويظهر فى الفيديو أحد المارة "رجل مسن" يحاول الهرب من أمام العقار وذلك لحظة الانهيار، وبسؤال الأهالى أكدوا لـ"الخليج 365" أنهم لم يعلموا شيئا عنه ولم يتأكدوا إذا كان تحت الأنقاض أم تمكن من الهرب.

وفى السياق أكد الدكتور حسام فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أن عقار حدائق القبة المنهار كان صدر له قرار إخلاء وإزالة، وتم بالفعل إخلال العقار وكان مقرر إزالته وذلك لخطورته الداهمة، ولكنه انهار صباح اليوم دون خسائر فى الأرواح.

وأضاف نائب محافظ القاهرة لـ الخليج 365، أنه تصادف وجود شخصين بالعقار لحظة انهياره ما أدى لإصابتهما، وتم نقلهم للمستشفى، وتقديم الاسعافات لهم، وخرج منذ قليل إحداهما بعد الاطمئنان عليه.

وأشار فوزى، أنه تم إخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار، ومعظم مبانى المنطقة من المبانى القديمة، حيث وجه المحافظ بإخلائها من السكان دون المنقولات حفاظا على سلامة المواطنين.

وكان انهار صباح عقار بحدائق القبة دون خسائر فى الأرواح، حيث تلقت غرفة العمليات بمحافظة القاهرة بلاغا بشأن انهيار عقار رقم 3 شارع مصطفى عبدالسميع- حى حدائق القبة.

ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الشمالية وحى حدائق القبة بسرعة التنسيق مع الجهات الأمنية وعلى الفور تم التوجه للعنوان المذكور وتبين بالمعاينة عدم وجود خسائر فى الأرواح.

كما وجه المحافظ بإخلاء العقارات المجاورة من السكان دون المنقولات كإجراء احترازى لحين الانتهاء من رفع الإنقاض، كما أشرف الدكتور حسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية أعمال الإخلاء يرافقه رئيس الحى.