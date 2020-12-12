شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير السياحة يكشف عن منشآت تعمل رغم قرارات الغلق الإداري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة و الأثار للرقابة علي المنشآت، أن المرور المفاجيء للجان وزارة السياحة ، أوضح أن هناك ٨ منشآت مخالفة للقوانين تعمل رغم صدور قرارات وزارية بالغلق الإداري لها، وتقوم بتشغيل الديسكوهات والملاهي الليلية بها، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط التشغيل المعتمدة.

وقال العاصي إن تلك المنشآت تقوم بالتشغيل بنسب تزيد عن النسب المقررة ويتكدس الرواد بها مما يعد إضرارا بسلامة وأمن مرتادي تلك المنشآت وخاصة في ظل الظروف الراهنة من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، ومما يؤثر أيضاً على سمعة مصر السياحية.

ولفت إلى أن إصرار مشغلي تلك المنشآت على تكرار المخالفات يعتبر تشجيعا للآخرين من باقي المنشآت على العمل بنفس الأسلوب وهو الذي يؤدي بدوره إلى إحداث خلل بالمنظومة السياحية.