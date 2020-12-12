شكرا لقرائتكم خبر عن «بحوث الصحراء»: الاستفادة من 13 ألف بئر جوفي في مطروح لمشروعات التنمية الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، اليوم السبت، خلال زيارته لمحافظة مطروح، عن تكثيف جهود مركز بحوث الصحراء لحصاد مياه الأمطار، من خلال الاستفادة من 13 ألف خزان وبئر لحصاد مياه الأمطار، وتعظيم الاستفادة القصوى لها من خلال تطهير الآبار الرومانية وإنشاء الآبار الجديدة، واستصلاح الوديان للحفاظ على مياه الأمطار من خطط مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح لحصاد المياه.

وقال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، إن الدور الأساسي للمركز هو استكشاف الموارد الطبيعية بالمناطق الصحراوية، والعمل على استغلالها وتوفير قواعد البيانات اللازمة لإطلاق مشروعات قومية للتوسع الأفقي.

وأضاف «زغلول»ـ ان المركز يعمل على بناء كوادر بشرية في مجال البحث العلمي والابتكار في مجالات الزراعة، موضحًا أن المركز يدخل في التنمية والمشروعات القومية الكبرى بتوجيهات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موضحا أن ذلك يعتمد على مواصلة تنفيذ بحوث علمية قابلة للتطبيق والتنسيق بين الجهات البحثية داخل المركز لتحقيق هذه الأهداف.

وأشار رئيس مركز بحوث الصحراء إلى توجيهات القيادة السياسية بتنمية الصحراء الغربية، وخاصة في مجال التنمية الزراعية المستدامة مع إنشاء آبار التخزين لمياه الصالحة للشرب الإنسان واستخدامها في الزراعة

وأكد «زغلول» أن المركز يعمل على تنفيذ عدد من مشروعات المياه الجوفية والإدارة الجيدة للموارد الأرضية بمنطقة الساحل الشمالى لحصاد مياه الأمطار بالمنطقة، مؤكدًا أنه في مطروح تعتمد على الأمطار في الزراعة والحياة وسقي الحيوانات والعمل المنزلي حيث تم إنشاء حوالي 13 ألف خزان وبئر لحصاد وتجميع الأمطار لاستغلالها.

وأشار رئيس مركز بحوث الصحراء، إلى أنه يتم حصاد حوالى 4ملايين متر مكعب من مياه الأمطار كل عام بالإضافة إلى تطهير 500 بئر روماني ساعدت في حصاد 200 الف متر مكعب من مياه الأمطار

وأضاف «زغلول»، أن محافظة مطروح تسقط عليها كميات كبيرة من الأمطار بمعدلات متفاوتة وتباين بين المناطق وبعضها، مؤكدًا أن الفترات القادمة ستشهد تغير مناخي يزيد من كميات الأمطار لذلك يتم تطهير الأبار دائماً وتخزين مياة الأمطار لإستغلالها في الزراعة .