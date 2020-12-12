شكرا لقرائتكم خبر عن نائب المحافظ: «الأقصر» منارة العلوم والفنون والعمارة في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب محمد عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر، بالمشاركين في المؤتمر الدولى السادس لكلية الفنون الجميلة بالأقصر، ووفود الدول العربية، مؤكدا أن المؤتمر يناقش عدة موضوعات هامة تتعلق بنشر الثقافات المختلفة وتحديات العولمة في العصر الحالي لافتا إلى ان محافظة الأقصر تعد منارة للعلوم والفنون المختلفة في العالم، لما بها من أثار خلد على جدرانها تاريخ وثقافة المصري القديم من خلال الرسوم والفنون.

شارك في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع في دورته السادسة والذي يقام تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصـر، وتنعقد فعالياته في الفترة 12-14 ديسمبر 2020، ونخبة من الأساتذة الأكاديميين والباحثين المختصين وشباب الباحثين.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة الموضوعات ذات الصلة بالفنون التشكيلية وتفاعـلها مع التحولات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للعولمة، وما تمثله العولمة من إيجابيات وتحديات في المجتمع المعاصر، في ظل طفرة الاتصال والتكنولوجيا والتي أفرزت العديد من الممارسات الفـنية والثقافية والعلمية في تخصصات عـديدة متقاطعة.