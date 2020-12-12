شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من طفح الصرف الصحي بعمارات المساعيد.. والحي يتدخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم عدد من سكان حي المساعيد، بعدة شكاوى إلي رئاسة الحي وإلي مجلس مدينة العريش، بسبب طفح مياه الصرف الصحي بالمتخللات والمناطق الفضاء بين العمارات السكنية.

وأكد أسامه إبراهيم، رئيس حي المساعيد، أنه بناء علي تعليمات اللواء ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش بالتوجيه بإزالة أسباب شكاوى المواطنين، تم التواصل مع الصرف الصحي لإزالة أسباب الشكوى.

وأضاف رئيس حي المساعيد، أن فريقا من الصرف الصحي بالتنسيق مع رئاسة الحي قام بعمل الصيانة اللازمة وشفط مياه الصرف بجوار العمارات السكنية أرقام 55،54،53،52،51،50 وأرقام 75،74،73 وأرقام 89،88،87.

وأشار إلى أنه سيتم حل مشكلة الصرف الصحي نهائيًا بعد الانتهاء من إحلال وتجديد العمارات السكنية والتي يقوم بها جهاز تعمير شمال سيناء.