شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يشكل لجنة فنية للتحقيق في حادث اقتحام مزلقان أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بتشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء مهندس محمد غزال، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع السلامة والجودة، لمعرفة أسباب اقتحام سيارة لمزلقان بخط القاهرة أسوان، والتي نتج عنها مصرع سائق سيارة نقل وإصابة خفير مزلقان «الخوي» بأسوان، وذلك عقب اقتحام سيارة خط السكة الحديد.

كانت هيئة السكة الحديد قد أعلنت عن اقتحام سيارة «صهريج مياه» بدون لوحات معدنية، مزلقان الخوى المغلق والواقع بكم 749/300 بخط القاهرة أسوان بين محطتى السباعية والمحاميد.

وأوضحت: "أثناء مرور قطار 2014 مكيف القاهرة/ أسوان، اصطدمت السيارة بالقطار، وتوفي سائقها وأصيب خفير المزلقان، وتم نقله إلى مستشفى إدفو العام"، مناشدة قائدى المركبات الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.