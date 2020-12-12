شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار العمل بمشروعات الخطة الاستثمارية في مدينة الزينية شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام العقيد احمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، ويوسف جلال، نائب رئيس المركز، بالمرور على عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الجارى.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور والمتابعة المستمرة للمشروعات القومية.

وأوضح الهوارى أنه يجري استكمال أعمال تركيب أعمدة الإنارة على طريق الستين، الذي يربط طريق نصرالله بالطريق الجانبى لخط السكة الحديد، كما جارى فتح طريق السوق القديم بطول كيلو وعرض ٦م والذى يخدم اهالى مناطق الفياضة الشرقية ونجع القطاعية.

وأضاف أنه جارى رصف طريق مدينة الشمس ومحطة المعالجة الرئيسية بالزينية على مسافة كيلو ونصف وعرض ٤٠م حتى عمارات الشمس وجارى رصف الطريق الصحراوي الشرقى حتى محطة محولات طيبة وجارى رصف الطريق من مدينة الشمس حتى محطة المعالجة الرئيسية بالمدامود بحرى، كما تتم أعمال الرفع المساحي لطريق السوق القديم بطول 1 كيلو متر تمهيدا لبدء إزالة التعديات بالتعاون مع المواطنين لتمهيده ورصفه .