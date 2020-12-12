شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية الروسية بالغردقة تنظم حفلا لإحياء التراث الثقافي الروسي القديم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظمت القنصلية الروسية بالغردقة، بالتعاون مع صندوق رعاية الثقافة الروسي، والمركز الثقافي الروسي بالقاهرة، وزارة التربية الروسية، اليوم السبت، حفلاً ثقافيًا، ضمن برنامج «ويك إند الثقافة الروسية»، وذلك لاحياء التراث الثقافي الروسي القديم والحديث للجالية الروسية المقيمة بالغردقة، بأحد المنتجعات السياحية.

وأكد القنصل الروسي بالغردقة، فيكتور فوروبايف، أن الاحتفالية تنظم لأول مرة ضمن أنشطة صندوق رعاية الثقافة الروسي، بالتعاون مع القنصلية الروسية بالغردقة، لإحياء التراث الثقافي الروسي القديم والحديث، بمشاركة عدد كبير من الجالية الروسية المقيمة، مؤكدًا أن هناك ما يقرب من 20 ألف مواطن روسي مقيم بالغردقة.

وأضاف القنصل الروسي، أن هناك تعاون كبير خلال المرحلة الحالية، بين القنصلية الروسية، ومحافظة البحر الأحمر في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، موجهًا الشكر للواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر على تذليل العقبات، وحل المشكلات الخاصة بالجالية الروسية، كما أكد على أن عام 2020 كان مخطط له أن يكون عام تبادل الثقافة الروسية المصرية، وبسبب فيروس كورونا، تم تأجليه لعام 2021، ليكون عامًا لتبادل الثقافة المصرية الروسية.

وتابع أن الاحتفال المقام لاحياء التراث الروسي سيتم عقدة بشكلٍ مستمر خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه يتم تناول الثقافات الروسية على مر الأزمنة والعصور، مابين تراث قديم وفن حديث يتم دمجه، بمشاركة مدربين روس لعرض أفكار وتعليم الأطفال فقرات مختلفة من رسوم متحركة وموسيقي روسية ورسم وطهي وغيرها.

من جانبها أكدت مارينا اسبرنوڤا رئيس صندوق الأدب الكلاسيكي الروسي، أن الصندوق تم تفعيلة منذ 13 عاما لرعاية الابداع للجالية الروسية بمصر، مؤكدةً ان

هناك مشروع للأدب العالمي سيشارك بها 85 دولة، لقراءة الروايات المترجمة من ثقافات العالم المختلفة باللغة الروسية، وسيتم عرض كتب لكتاب وأدباء مصريين، منهم الراحلين نجيب محفوظ، ونبيل فاروق، وغيرهم.

وأضافت، أن هناك مسابقة فنية ستقام بروسيا بمشاركة فنانين مصريين لأول مرة سيتم عرضها على المسرح القومي الروسي.