شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مشروع عين الصيرة: الإيجار والتمليك ارتفع 10 أضعاف بعد التطوير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الدسوقى، مدير مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة وسور مجرى العيون، أن المنطقة المحيطة بالبحيرة قبل تطويرها كانت مرتعًا للحيوانات الضارة والنافعة ومنطقة مخلفات.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه عند بدء التطوير قامت القوات المسلحة بإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى المحيطة بالبحيرة، لأنها كانت متهالكة وتلقى الصرف فى البحيرة.

وأوضح مدير مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة وسور مجرى العيون، أن البحيرة والمناطق المحيطة بها كانت رائحتها كريهة قبل التطوير.

ولفت إلى أهمية شبكة الطرق حول بحيرة عين الصيرة، التى تربط بكل مناطق وسط البلد، لذا كانت لها الأولوية عند تطوير البحيرة.

واستطرد محمد الدسوقى، مدير مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة وسور مجرى العيون، أن أسعار الإيجارات والتمليك ارتفعت 10 أضعاف بعد التطوير.