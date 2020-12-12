شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة دينية بمشاركة "التربية والتعليم" والكنيسة للطلاب والعاملين بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة التربية والتعليم بالاشتراك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مسابقة جديدة للثقافة المسيحية للعام الدراسي 2020- 2021 ، وتم إعداد مسابقة لكل مرحلة من المراحل التعليمية على حدة (من الابتدائي وحتى الثانوي) وذلك للمدارس الحكومية والخاصة ومدارس اللغات والفئات الخاصة والمكفوفين والدمج والمنازل والوافدين والمدارس الدولية.

كما تم تخصيص مسابقة أخرى لجميع العاملين بقطاع التربية والتعليم سواء مدرسين أو إداريين أو قيادات تعليمية. وشملت المسابقة أيضًا المحالين إلى المعاش ممن كانوا يعملون بالوزارة ذاتها، وهذه هي النسخة الثانية من المسابقة التي أطلقت نسختها الأولى للطلاب العام الدراسي الماضي.

ويتبنى قداسة البابا تواضروس الثاني بالاشتراك مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ، فكرة المسابقة، وهي تهدف إلى تعميق الثقافة الدينية القائمة على المنهج البحثي بهدف بناء الشخصية المصرية دعمًا للمجتمع والوطن؛ ويقود مكتب تنمية مادة التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم المسؤول عن المسابقة الدكتور محمود فؤاد بمتابعة من الدكتور رضا حجازي نائب الوزير، بينما يتولى الدكتور عبد الله حنا الإشراف العام على المسابقة.



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