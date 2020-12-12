شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تختتم دورة تدريبية فى مجال نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم المركز القومي لبحوث المياه، فعاليات الدورة التدريبية فى مجال نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، والتى قام بتنظيمها واستضافها مركز التدريب الإقليمي بمعهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز فى الفترة من 5-10 ديسمبر، وذلك ضمن أنشطة مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بمنطقتى دلتا النيل والساحل الشمالى فى مصر (جيف) .

وتم تدريب واستضافة 22 متدرب من العديد من الوزارات المشاركه في انشطة المشروع (وزارة الموارد المائية والرى و وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية) ومن مختلف المحافظات الساحلية الشمالية (شمال سيناء – بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة – الاسكندرية – مرسى مطروح).

وزار نائب رئيس هيئة حماية الشواطئ بصحبة مدير معهد بحوث الهيدروليكا المتدربين اثناء فترة التدريب واشاد بالمجهود المبذول ، كما قام معهد بحوث الهيدروليكا بتنظيم جولة حرة للمتدربين للتعرف علي التجارب والنماذج الفيزيائية الخاصة بالمشاريع القومية في مجال حماية الشواطئ.

الجدير بالذكر أنه يوجد تحديث لإستراتيجية التكيف مع المتغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد والأحتياجات المائية لتقدير الإستثمارات المطلوبه لمجابهة مخاطر التغيرات المناخية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنيه ، وتشمل دراسة تاثير التغيرات المناخية على ايرادات نهر النيل عند المنابع والتكيف معها طبقاً لمختلف السيناريوهات المتوقعه من زيادة او نقصان لمعدلات سقوط الأمطار.