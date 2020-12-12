محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: عثرت الأجهزة الأمنية في القاهرة، على جثة فتاة مجهولة الهوية، في بالوعة صرف صحي بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء. وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للوصول إلى هوية الفتاة، وملابسات الواقعة. وقال الأهالي لرجال الأمن أنهم عثروا على الفتاة بعد انسداد مواسير الصرف، وخلال تنظيفها وجدوا فتاة في العقد الثاني من عمرها وأبلغوا المباحث على الفور. نقلت الجثة إلى المشرحة؛ لتشريحها ومعرفة سبب الوفاة.

كانت هذه تفاصيل خبر أثناء تنظيف المواسير.. العثور على جثة فتاة في "بلاعة" بالزاوية الحمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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