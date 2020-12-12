وزير الري: مصر مستعدة لاستئناف مفاوضات سد النهضة بشرط

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، إن مصر مستعدة لاستئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، في أي وقت.

وأضاف الوزير في تصريحات لقناة "الشرق للأخبار" السعودية، أن مصر لديها إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، موضحًا أن القاهرة توصلت فيما سبق إلى اتفاق ووقعت عليه بالأحرف الأولى، إلا أن الطرف الإثيوبي رفض تمامًا التوقيع على الاتفاق، كما لم يوقع الطرف السوداني.

وأوضح عبدالعاطي أن مصر على استعداد لاستئناف التفاوض حول سد النهضة في أي وقت: "طالما توافرت الإرادة السياسية لدى الدول الثلاث".

وأشار إلى أن مصر تتبع استراتيجية طويلة للحفاظ على مصادر المياه وإيجاد بدائل، موضحًا أن هناك استراتيجية تمتد زمنيًا حتى عام 2037، ثم تم تحديثها حتى عام 2050، لمعرفة احتياجات مصر من المياه وتوفيرها.