"التنظيم والإدارة" يوافق على تعديل التعاقد مع 202 أثري

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم السبت، الانتهاء من دراسة ملف العاملين المؤقتين في المجلس الأعلى للآثار، تحت بند أجر نظير عمل (السراكي)، المتعاقدين قبل أول مايو 2012 والبالغ عددهم 276 عاملًا.

ووفق بيان صحفي اليوم، أوضح أحمد رحيمة معاون وزير السياحة والآثار لشئون الموارد البشرية، أن الدراسة أسفرت عن الموافقة على تعديل الشكل التعاقدي لعدد 202 من المذكورين، نقلاً إلى الباب الأول أجور، وإرجاء 73 آخرين لحين استيفاء بعض البيانات الخاصة بهم، مع استبعاد عامل واحد لتكرار الاسم.

كما أكد أنه جاري الآن الانتهاء من دراسة باقي تعاقدات السراكي ما بعد أول مايو 2012، والذين يبلغ عددهم 225 متعاقدًا.

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