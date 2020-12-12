مستشار "الوزراء" ينشر صورًا لنماذج تصميمية لمشروع القطار المكهرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، صورًا لنماذج تصميمية لمحطات القطار الكهربائي السريع.

وقال يونس في تصريحات له على صفحته الشخصية على بفيسبوك: "عارفين إيه الجمال ده؟ دي نماذج تصميمية لمحطات القطار الكهربائي السريع، اللي هيربط العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة".

وأكد المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، أن مصر تحقق طموحات وأحلام سنين مضت في التنمية بجميع ربوعها.

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