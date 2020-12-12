شكرا لقرائتكم خبر عن «مملكتي».. رواية جديدة للروائي محمد عاطف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلَّ علينا الروائي والقاص محمد عاطف، برواية جديدة تحت عنوان «مملكتي»، والتي أصبحت متاحة للقراء على موقع التسوق العالمي أمازون، والتي تعبر عن تصوراته ورؤيته الخاصة عن كفاح المرأة في ظل المجتمعات العربية.

وقدّم موقعWattpad، والذي يضم أكثر من 80 مليون قارئ، ويعرض أكثر الأعمال الأدبية والروائية والقصصية تميزاً أحد أبرز الأعمال المميزة والإبداعية للروائي محمد عاطف بعنوان «الأجنحة السوداء»، وذلك بطليعة عام 2020 والتي حصدت على المركز الرابع عالمياً من حيث التأثير.

وتعكس رواية مملكتي، التي تعد واحدة من دُرر الروايات العربية بأسلوبها الشيق والبسيط وشخصياتها وموضوعها، قصة حقيقية لإحدى الفتيات، التي تكافح منذ نعومة أظفارها وتواجه متاعب وتحديات ومغامرات حتى عمر الثلاثين، لتبحر بينا في أدق تفاصيل حياتها اليومية والنفسية.

وبنى الروائي حبكته الدرامية على شكل رحلة سردية تسلل خلالها إلى الواقع الاجتماعي الذي انصهرت فيه الأحلام والقيم الأخلاقية؛ ليلقي الضوء بطريقة عميقة وفريدة على طريقة التفكير والعيش والنظر للأشياء والعالم بعين الفتاة، التي وجدت نفسها تكافح الأحداث والوقائع والأبطال.

من جانبه، قال الكاتب محمد عاطف «أن روايته الجديدة تركزت على التغيرات السلوكية لبطلة الرواية والمشاكل النفسية التي واجتها، في ظل محاولاتها المتكررة وكفاحها للاندماج مع مجتمع جديد تختلف طبائعه عنها جذرياً»، مضيفا «أن الرواية تعكس بوضوح الجوانب النفسية المختلفة للشخصيات والأبطال وكأنها تعبر عن واقع يعيشه الجميع يحاول من خلاله الوصول إلى الصفاء والسلام لمواصلة حياته».

وأضاف «محمد عاطف»، أن «الرواية تغوص بالقارئ في ذوات شخصياتها معتمدة على عناصر مستوحاة من الواقع تصاحبها عمليات نفسية تفرزها أنماط الشخصيات من حيث أدوارها وأفعالها»، مؤكدا أن الرواية تزخر بأحداث شائقة وتنسج عالماً خاصاً من الواقعية.

ويمكن شراء الرواية من على موقع أمازون Amazon، أحد أكبر المنصات العالمية لبيع التجزئة على الإنترنت، والتي تضم ملايين الكتب والروايات.