شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يقود مبادرة «لم الشمل» بين مرشحي الفواخرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء مبادرة «لم الشمل» لوأد الفتنة بين مرشحي جولة الإعادة عزيز مطر وابن عمومته ياسر عرابي الذين ينتميان لقبيلة الفواخرية.

ونجحت مبادرة المحافظ، حيث جمع المحافظ المرشحين في منزل أحدهما بحي الفواخرية بالعريش، بحضور الشيخ يحيى الغول القاضي العرفي، وأعضاء مجلس الشيوخ ومشايخ القبائل ورموز ووجهاء قبيلة الفواخرية ورموز العائلات السيناوية.

وأكد المحافظ حرصه على استمرار العلاقات الطيبة بين جميع المواطنين، مشيرا إلى علاقات القرب والود بين أبناء المحافظة الذين تجمعهم القبيلة والعائلة باعتبار أن المحافظة قبيلة واحدة.

وأشار المحافظ إلى أن المرشحين «مطر وعرابي» أبناء عمومة ومن قبيلة واحدة وتربطهما علاقات الود والقرابة.. كما أن قبيلة الفواخرية التي ينتمي لها كليهما قبيلة عريقة وذات تاريخ كبير، وأنها برموزها قادرة على تجاوز أي خلافات بسبب الانتخابات.

وكانت مشاجرة نشبت بين أنصار المرشحين والذين ينتميان لنفس القبيلة، بعد إعلان فوز عزيز مطر، مرشح مستقبل وطن، بالمقعد الفردي للدائرة الأولي بالعريش، بعد حصوله على أصوات أعلي من منافسه في جولة الإعادة وابن عمومته ياسر عرابي.