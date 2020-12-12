شكرا لقرائتكم خبر عن كان خادمًا عظيمًا.. الطائفةُ الإنجيليةُ تنعَى القس باقي صدقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ودعت رئاسةُ الطائفة الإنجيلية بمصر، بمزيدٍ منَ الحزنِ والألمِ، وعلى رأسِها الدكتور القس أندريه زكي، القس باقي صدقة، راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، وشيخ قساوس الكنيسة الإنجيلية بمصر، والذي انتقل إلى المجد، اليوم السبت.
كان الراحل نموذجًا مسيحيًّا تقيًّا، وخادمًا عظيمًا، وقائدًا من قادةِ الكنيسةِ الإنجيليةِ المصريةِ العربيةِ، خدم الكنيسة الإنجيلية المحلية، والمجتمع المصريَّ بأمانةٍ وبِرٍّ، وقدم شهادةً حيةً عن سيده، فصارَ رائحةَ المسيحِ الذكية.
نشكر الله لأجل حياته وخدمته المؤثرة، ونتمسك بالرجاء الحي في المسيح يسوع، الذي أبطل الموت وانتصر عليه، ونصلي لأجل العزاء لأسرته وأحبائه وللكنيسة بمصر.
وتُشَيَّعُ جنازةُ القس باقي صدقة بالكنيسةِ الإنجيليّةِ الأولى، بمحافظة أسيوط، غدًا الأحد، في تمامِ الثانية عشرة ظهرًا.
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