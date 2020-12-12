شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سيدى سالم يتفقد مصنع القمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد المهندس شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، مصنع تدوير القمامة بسيدى سالم للتأكد من جاهزية كل المعدات بالمصنع وكذلك مدى كفاءة خطوط الانتاج وسير العمل به وانتظام خطوط الانتاج فى العمل. وشدد هيكل خلال المتابعة على ضرورة الانتهاء من تراكمات القمامة الواردة للمصنع أولا بأول، وكذلك التأكيد على ضرورة الصيانة الدورية للمعدات بالمصنع لاستمرار جاهزيتها. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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