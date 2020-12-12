شكرا لقرائتكم خبر عن منسق عام المبادرة الرئاسية تتفقد نقاط فحص «100 مليون صحة» بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة انتصار سري، منسق عام المبادرات الرئاسية بشمال سيناء، السبت، عددا من نقاط الفحص الخاصة بالمبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» بمدينة العريش.

وأكدت منسق عام المبادرات الرئاسية بشمال سيناء، على فتح نقاط جديدة خلال الأسبوع القادم في مقر جمعية الفيروز للخدمات البيئية وعدد من المؤسسات ومديريات الخدمات، وذلك بناء على توجيهات الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

وقالت ابتسام فودة، مشرف تمريض الرعاية الأساسية، إن هدف المبادرة الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج للأمراض المزمنة، وأن هناك متابعة مستمرة لتنفيذها وتيسير أداء الخدمة الصحية للمواطنين.

بدوره، أوضح فتحي عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي، أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين من سن 40 عاما وكذلك الفئة العمرية من 18- 40 عاما، وجميع المسجلين لدى قاعدة بيانات المبادرة الرئاسية بارتفاع في نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بشمال سيناء انطلقت 18 سبتمبر الماضي في مختلف النقاط الطبية المحددة لها، وتشارك في المبادرة مديرية الأوقاف بعدد من المساجد كنقط لتنفيذ المبادرة.

يذكر أن منسق عام المبادرات الرئاسية قامت بزيارة مقر جمعية حقوق المرأة السيناوية، حيث كان في استقبالها سوسن حجاب رئيس مجلس إدارة الجمعية للتنسيق لمجموعة من الأنشطة على رأسها دعم صحة المرأة مع بداية يناير العام القادم بمقر الجمعية.