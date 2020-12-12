شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الإنجيلية تنعى القس باقى صدقة شيخ قسوس الكنيسة الإنجيلية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت رئاسةُ الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسِها الدكتور القس أندريه زكي، القس باقي صدقة، راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، وشيخ قسوس الكنيسة الإنجيلية بمصر، والذى انتقل إلى المجد، اليوم السبت.

وقالت الكينسة الإنجيلية فى بيان اليوم، كان الراحل نموذجًا مسيحيًّا تقيًّا، وخادمًا عظيمًا، وقائدًا من قادةِ الكنيسةِ الإنجيليةِ المصريةِ العربيةِ، خدم الكنيسة الإنجيلية المحلية، والمجتمع المصريَّ بأمانةٍ وبِرٍّ، وقدم شهادةً حيةً عن سيده، فصارَ رائحةَ المسيحِ الذكية، ونشكر الله لأجل حياته وخدمته المؤثرة، ونتمسك بالرجاء الحي في المسيح يسوع، الذي أبطل الموت وانتصر عليه. ونصلي لأجل العزاء لأسرته وأحبائه وللكنيسة بمصر.

وتُشَيَّعُ جنازةُ القس باقي صدقة بالكنيسةِ الإنجيليّةِ الأولى بمحافظة أسيوط، غدًا الأحد في تمامِ الساعة الثانية عشرة ظهرًا.



