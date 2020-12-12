شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: تحديث الري يحقق 4 فوائد للفلاح المصري وأحد أدوات تحديث الزراعة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أحد المزارع النموذجية التابعة لرابطة ترعة اليوزباشي بمحافظة المنوفية، وتعد هذه المزرعة أحد النماذج الناجحة لاستخدام نظم الرى الحديث، حيث يتم استخدام نظام الري بالتنقيط في زراعة الفراولة والبطاطس والطماطم والفلفل والشطة والثوم والذرة، بالإضافة إلى تفقده أعمال تأهيل ترعة مصرف شمنديل بمحافظة المنوفية.

وأشاد الوزير بجهود المزارع أحمد جابر والذى يُعد من المزارعين الرواد في مجال التحول لاستخدام نظم الرى الحديث في أراضيهم، موضحا أن النجاح الذي حققه كان دافعاً للعديد من المزارعين للتحول للرى الحديث بزمام 1500 فدان من الأراضي المجاورة، وأن تنفيذ مشروعات الري الحديث يساهم في تحقيق 4 فوائد منها تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة العائد من المحاصيل الزراعية ورفع جودة المحاصيل وترشيد استهلاك مياه الري وأحد أدوات تحديث الزراعة المصرية.

وأوضح المزارع أحمد جابر أثناء لقاءه مع الدكتور عبدالعاطي أن إستخدام نظم الرى الحديث ساهم بشكل كبير في زيادة الانتاجية المحصولية ومضاعفة أرباحه ورفع جودة المحاصيل المنتجة وهو ما سمح له بتصدير محصول الفراولة للخارج، موضحاً أن إيجار فدان الري الحديث إرتفع من ١٥ ألف جنيه إلى ٢٤ ألف جنيه، وتتعدى إنتاجيته ضعف الإيجار نتيجة توفير مصاريف الإنتاج وزيادة الإنتاجية كماً ونوعاً بنسبة ٣٠- ٤٠%.

من جانبه، شدد عبدالعاطى على أن وزارة الموارد المائية والرى على ان الحكومة تًشجع المزارعين على التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث نظراً لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وأكد عبدالعاطي على سعى الوزارة للانتهاء من المشروع القومى لتأهيل الترع طبقاً للجدول الزمنى، نظراً لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة في تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.

وزير الري يتفقد زراعات الفراولة في المنوفية

وزير الري يتفقد زراعات الفراولة في المنوفية

وزير الري يتفقد زراعات الفراولة في المنوفية