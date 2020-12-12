شكرا لقرائتكم خبر عن القباج: إطلاق مبادرة لتنفيذ برامج توعوية عن خطورة تعاطي المخدرات بـ«روضة السيدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن إطلاق مبادرة بمنطقة روضة السيدة، لتنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطى المخدرات، تتضمن تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان «16023» لتقديم الخدمات العلاجية مجانا .

وقالت وزيرة التضامن إن هذه المبادرة تأتى فى إطار خطة الوزارة لتنفيذ برامج توعوية عن خطورة الإدمان فى كل المناطق السكنية الجديدة «بديلة العشوائيات» على المستوى القومي، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التوعوية المتكاملة حول كيفية الوقاية منالإدمان وزيادة الوعي بين الأهالي، خاصة الشباب والمراهقين، حيث يتم التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع كل الأسر المقيمة بمنطقة روضة السيدة، من خلال حملات طرق الأبواب لتوعيتهم بخطورة المشكلة في ظل اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، ويتم تقديم خدمات المشورة والدعم النفسي وتوفير الخدمات العلاجية لأي حالة إدمان مجانا.