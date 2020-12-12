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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران منير حنا، رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، إنه جرى اليوم السبت، تنظيم احتفالية لدعم مفهوم التعايش السلمي بين الأديان استضافت فيها فرقة كلاسيكيات التي تقدم المدائح والترانيم بقيادة الفنانة داليا إيهاب يونس.

وأضاف «حنا» أن الاحتفالية بدأت بموكب للدخول ثم الصلاة الليتورجية التي قادها الكنن (رتبة كنسية) حمدى صدقى والكنن جبرائيل يني، فيما قدم القس ميشيل ميلاد العظة التي أكد فيها على ضرورة أن نعيش الشكر ونشعر به رغم التحديات التي تواجه الإنسانية، واختتم اللقاء بترانيم في محبة الله قدمتها فرقة كلاسيكيات بمشاركة المرنم عماد صبحي.

وأشار إلى إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم، ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم، وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح “محمد على باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.

بالترانيم والمدائح .. الكنيسة الأسقفية تحتفل بيوم للتعايش السلمي (صور)

بالترانيم والمدائح .. الكنيسة الأسقفية تحتفل بيوم للتعايش السلمي (صور)

بالترانيم والمدائح .. الكنيسة الأسقفية تحتفل بيوم للتعايش السلمي (صور)

بالترانيم والمدائح .. الكنيسة الأسقفية تحتفل بيوم للتعايش السلمي (صور)

بالترانيم والمدائح .. الكنيسة الأسقفية تحتفل بيوم للتعايش السلمي (صور)