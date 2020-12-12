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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر كبار قادة ومريدو الطريقة والعشيرة المحمدية الشاذلية بيانًا للتأكيد على مبايعة العميد أشرف وهبي شيخا للطريقة شقيق شيخ الطريقة الأسبق محمد زكي إبراهيم خلفًا للشيخ نور محمد عصام الدين محمد زكي إبراهيم الذي وافته المنية الشهر الماضي إثر حادث أليم عن عمر 23 عاما، وذلك وفقًا للقانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية.

وتنص المادة رقم 30 لقانون تنظيم الطرق الصوفية على أن تكون الأولوية في الترشيح لشغل منصب شيخ الطريقة الأولوية في الترشيح لشغل منصب شيخ طريقة من الطرق الصوفية عند خلوه من بين من تتوافر فيهم الشروط اللازمة على النحو التالي:

(أ) الابن الأكبر لشيخ الطريقة السابق فإذا كان هذا الابن قاصراً عين شيخًا للطريقة على أن يعين وكيلاً له حتى يبلغ سن الرشد ثم يأتي في المرتبة من بعده أكبر أبناء هذا الابن وهكذا.. إلخ.

(ب) إخوة شيخ الطريقة السابق ويكون الشقيق منهم مقدما على غيره.

(ج) ذوي قربى شيخ الطريقة السابق الأقرب فالأقرب منهم.

‏(د) كبار رجال الطريقة ممن تتوفر فيهم شروط الأهلية لشغل المنصب.

وقال الشيخ الدكتور صلاح حامد، قيادي بالطريقة والعشيرة المحمدية، إنه تم مبايعة الشيخ أشرف وهبي في مسجد العشيرة المحمدية من كل الحضور من فروع العشيرة المحمدية مباشرة قبل دفن سماحة الشيخ نور، رحمه الله.

وطالب حامد المجلس الأعلى للصوفية بإقرار البيعة التي تمت للعميد أشرف وهبي، وفقًا للقانو، مؤكدًا أنه لن يغير بيعته لأن ذلك لا يجوز شرعًا، بيعة على بيعة أخرى.

وأكمل: «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ عشيرتنا وطريقتنا ويوفق الجميع لما فيه الخير لكل أبناء الإمام الرائد فضيلة الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم، رضي الله عنه، وأن يجعل فضيلة الشيخ أشرف وهبي خير خلف لخير سلف آمين يارب العالمين».

كبار قادة ومريدو العشيرة المحمدية يبايعون أشرف وهبي شيخًا للعشيرة